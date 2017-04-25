Ракетний комплекс "Вільха" вдало пройшов черговий етап випробувань

“Черговий вдалий етап випробувань ракетного комплексу "Вільха“. Комплекс перевершує за ТТХ РК "Точка-У“ (максимальна дальність ураження 120 км). всі складові для виробництва "Вільхи“ — вітчизняні, включно з новою системою управління, новим ракетним паливом та новою бойовою частиною”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що однією з особливостей йього комплексу є система управління ракетою, яка передбачає корекцію польоту ракети за рахунок імпульсних двигунів.

Як повідомляв УНН, 21 березня, відбулись планові випробувальні запуски українських ракет, що були вироблені у кооперації підприємств ДК “Укроборонпром” та Державного космічного агентства України.