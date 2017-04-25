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Ракетний комплекс "Вільха" вдало пройшов черговий етап випробувань

Ракетний комплекс "Вільха" вдало пройшов черговий етап випробувань

Київ • УНН

 • 10934 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Конструкторське бюро “Луч” інформує про вдале проведення чергового вдалого етапу випробувань ракетного комплексу “Вільха”, передає УНН з посиланням на повідомлення Конструкторського бюро “Луч” у Facebook.

“Черговий вдалий етап випробувань ракетного комплексу "Вільха“. Комплекс перевершує за ТТХ РК "Точка-У“ (максимальна дальність ураження 120 км). всі складові для виробництва "Вільхи“ — вітчизняні, включно з новою системою управління, новим ракетним паливом та новою бойовою частиною”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що однією з особливостей йього комплексу є система управління ракетою, яка передбачає корекцію польоту ракети за рахунок імпульсних двигунів. 

Як повідомляв УНН, 21 березня, відбулись планові випробувальні запуски українських ракет, що були вироблені у кооперації підприємств ДК “Укроборонпром” та Державного космічного агентства України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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