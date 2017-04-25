Ракетный комплекс "Ольха" удачно прошел очередной этап испытаний

"Очередной удачный этап испытаний ракетного комплекса "Ольха". Комплекс превосходит по ТТХ РК" Точка-У "(максимальная дальность поражения 120 км). все составляющие для производства "ольха" - отечественные, включая новой системой управления, новым ракетным топливом и новой боевой частью", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что одной из особенностей йього комплекса является система управления ракетой, которая предусматривает коррекцию полета ракеты за счет импульсных двигателей.

Как сообщал УНН, 21 марта, состоялись плановые испытательные запуски украинских ракет, произведенных в кооперации предприятий ГК "Укроборонпром" и Государственного космического агентства Украины.