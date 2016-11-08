Ракетна програма України включає повний цикл виробництва — О.Турчинов
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Українська ракетна програма включає повний цикл виробництва. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає УНН з посиланням на прес-службу РНБО.
“Виробництво ракети — це не тільки розробка корпусу, бойової частини, пускової установки і системи управління, це ще і тверде ракетне паливо. Ми виробляємо всі складові бойових ракет,наша ракетна програма включає повний цикл виробництва”, — сказав О.Турчинов.
О.Турчинов також зазначив, що останні випробування продемонстрували не просто високу якість вітчизняних ракет, а й те, що вони кращі за російські аналоги.
“Сьогодні ми відновлюємо втрачені позиції України як держави, що володіє сучасними ракетними технологіями. І це не тільки військова тематика, а й мирний космос”, — додав О.Турчинов.
Як повідомляв УНН, за словами О.Турчинова для України не існує альтернативи європейській і євроатлантичній інтеграції.