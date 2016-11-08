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Ракетная программа Украины включает полный цикл производства - А.Турчинов

Ракетная программа Украины включает полный цикл производства - А.Турчинов

Киев • УНН

 • 10606 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украинская ракетная программа включает полный цикл производства. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Производство ракеты - это не только разработка корпуса, боевой части, пусковой установки и системы управления, это еще и твердое ракетное топливо. Мы производим все составляющие боевых ракет, наша ракетная программа включает полный цикл производства", - сказал А.Турчинов.

А.Турчинов также отметил, что последние испытания продемонстрировали не просто высокое качество отечественных ракет, но и то, что они лучше российских аналогов.

"Сегодня мы восстанавливаем утраченные позиции Украины как государства, обладающего современными ракетными технологиями. И это не только военная тематика, но и мирный космос", - добавил А.Турчинов.

Как сообщал УНН, по словам А.Турчинова для Украины не существует альтернативы европейской и евроатлантической интеграции.

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