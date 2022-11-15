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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 77153 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Ракетна атака на Київ: в ОП показали охоплений вогнем житловий будинок

Ракетна атака на Київ: в ОП показали охоплений вогнем житловий будинок

Київ • УНН

 • 477193 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Ворожа зброя уразила житлові будинки у Києві, на місці працюють рятувальники та лікарі. Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко і показав відео палаючого будинку, передає УНН

Цитата

"Зафіксовано два влучання російських ракет. Ворожа зброя уразила житлові будинки. На місці вже працюють рятувальники та лікарі", - написав Тимошенко.

Додамо

За його словами, кілька ракет знищили сили ППО.

"Більше інформації згодом. Небезпека не минула. Залишайтеся в укриттях", - зазначив Тимошенко.

Раніше

Як повідомив повідомив мер столиці Віталій Кличко, на столичному Печерську під час ворожої ракетної атаки на Київ є влучання, попередньо, у два житлових будинки.

Українські Національні Новини

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