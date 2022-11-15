Ракетна атака на Київ: в ОП показали охоплений вогнем житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Ворожа зброя уразила житлові будинки у Києві, на місці працюють рятувальники та лікарі. Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко і показав відео палаючого будинку, передає УНН.
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"Зафіксовано два влучання російських ракет. Ворожа зброя уразила житлові будинки. На місці вже працюють рятувальники та лікарі", - написав Тимошенко.
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За його словами, кілька ракет знищили сили ППО.
"Більше інформації згодом. Небезпека не минула. Залишайтеся в укриттях", - зазначив Тимошенко.
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Як повідомив повідомив мер столиці Віталій Кличко, на столичному Печерську під час ворожої ракетної атаки на Київ є влучання, попередньо, у два житлових будинки.