Ракетная атака на Киев: в ОП показали охваченный огнем жилой дом

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"Зафиксировано два попадания российских ракет. Вражеское оружие поразило жилые дома. На месте уже работают спасатели и врачи", - написал Тимошенко.

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По его словам, несколько ракет уничтожили силы ПВО.

"Больше информации впоследствии. Опасность не миновала. Оставайтесь в укрытиях", - отметил Тимошенко.

Ранее

Как сообщил сообщил мэр столицы Виталий Кличко, на столичном Печерске во время вражеской ракетной атаки на Киев есть попадание, предварительно, в два жилых дома.