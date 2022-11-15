Ракетная атака на Киев: в ОП показали охваченный огнем жилой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Вражеское оружие поразило жилые дома в Киеве, на месте работают спасатели и врачи. Об этом сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко и показал видео горящего дома, передает УНН.
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"Зафиксировано два попадания российских ракет. Вражеское оружие поразило жилые дома. На месте уже работают спасатели и врачи", - написал Тимошенко.
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По его словам, несколько ракет уничтожили силы ПВО.
"Больше информации впоследствии. Опасность не миновала. Оставайтесь в укрытиях", - отметил Тимошенко.
Ранее
Как сообщил сообщил мэр столицы Виталий Кличко, на столичном Печерске во время вражеской ракетной атаки на Киев есть попадание, предварительно, в два жилых дома.