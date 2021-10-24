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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Ракета Ariane 5 з двома супутниками стартувала з космодрому у Французькій Гвіані

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Ракета-носій важкого класу Ariane 5 в суботу стартувала з космодрому Куру у Французькій Гвіані, вона повинна вивести на орбіту два супутники зв'язку - SES-17 і SYRACUSE 4A. Трансляцію вела компанія-оператор Arianespace, передає УНН.

Ракета Ariane 5 з двома супутниками стартувала з космодрому у Французькій Гвіані

Деталі

Загальна тривалість місії складе близько 40 хвилин. Приблизно через півгодини після старту від розгінного блоку відокремиться перший супутник, ще через 10 хвилин - другий.

Довідково

Супутник SES-17 належить оператору супутникового зв'язку SES і має задовольнити потреби абонентів в Північній і Південній Америці, а також в зоні Атлантичного океану і Карибських островів. Розроблений компанією Thales Alenia Space апарат має масу 6,4 тонни, а термін його служби оцінюється в 15 років.

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Супутник SYRACUSE 4A, також розроблений Thales Alenia Space, належить французькому міністерству збройних сил і покликаний забезпечувати якісний зв'язок для військових операцій із захистом від перешкод. Крім французьких ЗС, він також зможе забезпечувати потреби "операторів з Європи і НАТО". Маса апарату становить 3,8 тонни, термін служби - 15 років.

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