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Ракета Ariane 5 с двумя спутниками стартовала с космодрома во Французской Гвиане

Киев • УНН

 • 23226 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Ракета-носитель тяжелого класса Ariane 5 в субботу стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, она должна вывести на орбиту два спутника связи - SES-17 и SYRACUSE 4A. Трансляцию вела компания-оператор Arianespace, передает УНН.

Ракета Ariane 5 с двумя спутниками стартовала с космодрома во Французской Гвиане

Детали

Длительность миссии составит около 40 минут. Примерно через полчаса после старта от разгонного блока отделится первый спутник, через 10 минут - второй.

Справка

Спутник SES-17 принадлежит оператору спутниковой связи SES и должен удовлетворить потребности абонентов в Северной и Южной Америке, а также в зоне Атлантического океана и Карибских островов. Разработанный компанией Thales Alenia Space аппарат имеет массу 6,4 тонны, а срок его службы оценивается в 15 лет.

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Спутник SYRACUSE 4A, также разработанный Thales Alenia Space, принадлежит французскому министерству вооруженных сил и призван обеспечивать качественную связь для военных операций с защитой от помех. Кроме французских ВС, он также сможет обеспечивать потребности "операторов из Европы и НАТО". Масса аппарата составляет 3,8 тонны, срок службы - 15 лет.

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