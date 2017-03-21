Рак лікуватимуть уві сні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Італійські онкологи з'ясували, що якщо ввести людину в стан “сплячки” і знизити температуру тіла, лікування раку буде більш ефективним. Такого висновку дійшли італійські вчені з Інституту Тренто, передає УНН.
Так, за даними вчених, внаслідок зниження температури тіла у пацієнта сповільнюються багато функцій організму, що дає більше часу на вивчення і лікування пухлин.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МОЗ скопіювали Концепцію по боротьбі з онкологією десятирічної давнини
Дослідники переконані, що стан “сплячки” забезпечує кращий вплив опромінення, тому що тканини людини в цей момент не активні.
Відзначається, що вчені хочуть наблизити організм людини до такого стану, який схожий на сплячку у тварин. Однак вони вважають, що такий стан можна викликати і за допомогою лікарських препаратів.
Італійські вчені проводили дослідження на щурах, яких вони вводили в стан синтетичного заціпеніння, а пізніше виводили з нього. При цьому після пробудження щури залишалися живими.
Вчені вважають, що протягом 5-10 років їм все-таки вдасться знайти аналогічний підхід до людського організму.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, майже 90 тис. жителів України щороку помирає від раку.
За словами головного лікаря “Клініки Спіженко” Антона Шкіряка, тенденція останніх семи років, на жаль, свідчить про зростання кількості хворих на онкологію. Деякі українці, зазначив лікар, обирають для лікування онкологічні клініки за кордоном, хоча там воно коштує в рази дорожче, аніж в Україні. Загалом же, наше населення хворіє та помирає, переконаний А. Шкіряк, через те, що не вміє цінувати свого здоров’я.