Рак будут лечить во сне

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Итальянские онкологи выяснили, что если ввести человека в состояние «спячки» и снизить температуру тела, лечение рака будет более эффективным. К такому выводу пришли итальянские ученые из Института Тренто, передает УНН.

Так, по данным ученых, вследствие снижения температуры тела у пациента замедляются многие функции организма, что дает больше времени на изучение и лечение опухолей.

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Исследователи убеждены, что состояние «спячки» обеспечивает лучшее влияние облучения, так как ткани человека в данный момент не активны.

Отмечается, что ученые хотят приблизить организм человека до такого состояния, который похож на спячку у животных. Однако они считают, что такое положение можно вызвать и с помощью лекарственных препаратов.

Итальянские ученые проводили исследования на крысах, которых они вводили в состояние синтетического оцепенения, а позже выводили из него. При этом после пробуждения крысы оставались живыми.

Ученые считают, что в течение 5-10 лет им все-таки удастся найти аналогичный подход к человеческому организму.

Напомним, как сообщал УНН, почти 90 тыс. жителей Украины ежегодно умирают от рака.

По словам главного врача "Клиники Спиженко" Антона Шкиряка, тенденция последних семи лет, к сожалению, свидетельствует о росте количества больных онкологией. Некоторые украинцы, отметил врач, выбирают для лечения онкологические клиники за рубежом, хотя там оно стоит в разы дороже, чем в Украине. В целом же, наше население болеет и умирает, убежден А. Шкиряк, потому, что не умеет ценить своего здоровья.

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