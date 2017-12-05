Раду взяли під посилену охорону
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Під стіни Верховної Ради стягнули поліцію та бійців Нацгвардії, передає кореспондент УНН.
Крім того, за словами кореспондента, за будівлею ВР біля Маріїнського палацу стоять більше 10 автобусів із нацгвардійцями.
Біля Ради зараз також перебуває екс-голова Одеської ОДА та екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі разом із своїми прихильниками.
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Як повідомляв УНН, сьогодні на вечірньому засіданні ВР заплановано виступ Генерального прокурора Юрія Луценка.