Раду взяли под усиленную охрану
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Под стены Верховной Рады подтянули полицию и бойцов Нацгвардии, передает корреспондент УНН.
Кроме того, по словам корреспондента, за зданием ВР возле Мариинского дворца стоят более 10 автобусов с нацгвардийцами.
Возле Рады сейчас также находится экс-глава Одесской ОГА и экс-президент Грузии Саакашвили вместе со своими сторонниками.
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Как сообщал УНН, сегодня на вечернем заседании ВР запланировано выступление Генерального прокурора Юрия Луценко.