Радник Байдена зустрівся з Сі Цзіньпіном: обговорили й війну рф проти Україну

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном. Сторони, серед іншого, обговорили війну росії проти України та ситуацію в Південнокитайському морі, передає УНН із посиланням на Білий дім.

"Зустріч була частиною поточних зусиль щодо підтримки каналів зв’язку та відповідального управління відносинами між Сполученими Штатами та КНР. Обидві сторони обговорили подальше виконання зобов’язань... зокрема щодо боротьби з наркотиками, зв’язку між військовими, безпеки та ризиків ШІ. Вони також обговорили питання протоки, війну росії проти України та Південно-Китайське море", - йдеться у заяві.

За даними Білого дому, обидві сторони привітали поточні зусилля щодо підтримки відкритих ліній зв’язку, включаючи планування дзвінка між президентом Байденом і президентом Сі в найближчі тижні.

Додамо

Як пише Голос Америки, Салліван, перший радник США з національної безпеки, який відвідав Китай з 2016 року, зустрівся з китайським лідером на завершення триденних переговорів у Пекіні, під час яких він також зустрівся з міністром закордонних справ Ваном Ї та іншими високопосадовцями.

Під час зустрічі з Сі Цзіньпіном у Пекіні в ошатному Домі народных зборів у четвер він сказав, що президент Байден "з нетерпінням чекає на можливість знову поспілкуватися з вами найближчими тижнями".

"Президент Байден зобов’язаний відповідально керувати цими важливими відносинами, щоб гарантувати, що конкуренція не переросте в конфлікт або конфронтацію, і працювати разом там, де наші інтереси збігаються", – сказав він.

Китайські державні ЗМІ повідомляють, що Сі сказав Саллівану, що, попри "великі зміни", Китай і США все ще можуть мати хороші стосунки. "Прихильність Китаю меті стабільного, здорового та сталого розвитку китайсько-американських відносин не змінилася, — сказав Сі. — Ми сподіваємося, що США працюватимуть з Китаєм, щоб піти один одному назустріч".

При цьому високопосадовець адміністрації Байдена заявив, що Сполучені Штати підштовхують Китай подолати тривалий опір переговорам щодо ядерної зброї, вбачаючи "обмежену можливість" для ранніх двосторонніх переговорів щодо підходу держав до цього питання.

"Вони висловили певну готовність почати окреслювати межі контролю над озброєннями, але вони не дуже налаштовані на це... Отже, я б сказав, що в 2024 році розмова трохи більш дозріла, ніж у 2022 році. Але у нас ще попереду довгий шлях", - сказав неназваний посадовець.

Торік Міністерство оборони США підрахувало, що Пекін має 500 діючих ядерних боєголовок і, ймовірно, розмістить понад 1000 до 2030 року. США та Росія мають 1770 і 1710 діючих боєголовок відповідно. У Пентагоні заявили, що до 2030 року велика частина озброєнь Пекіна, ймовірно, буде перебувати на вищому рівні готовності.