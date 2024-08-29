Советник Байдена встретился с Си Цзиньпином: обсудили и войну рф против Украины

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны, среди прочего, обсудили войну россии против Украины и ситуацию в Южнокитайском море, передает УНН со ссылкой на Белый дом.

"Встреча была частью текущих усилий по поддержке каналов связи и ответственного управления отношениями между Соединенными Штатами и КНР. Обе стороны обсудили дальнейшее выполнение обязательств... в частности по борьбе с наркотиками, связи между военными, безопасности и рисков ИИ. Они также обсудили вопросы пролива, войну россии против Украины и Южно-Китайское море", - говорится в заявлении.

По данным Белого дома, обе стороны приветствовали текущие усилия по поддержанию открытых линий связи, включая планирование звонка между президентом Байденом и президентом Си в ближайшие недели.

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Как пишет Голос Америки, Салливан, первый советник США по национальной безопасности, посетивший Китай с 2016 года, встретился с китайским лидером в завершение трехдневных переговоров в Пекине, во время которых он также встретился с министром иностранных дел Ваном И и другими высокопоставленными чиновниками.

Во время встречи с Си Цзиньпином в Пекине в нарядном Доме народного собрания в четверг он сказал, что президент Байден "с нетерпением ждет возможности снова пообщаться с вами в ближайшие недели".

"Президент Байден обязан ответственно управлять этими важными отношениями, чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфликт или конфронтацию, и работать вместе там, где наши интересы совпадают", - сказал он.

Китайские государственные СМИ сообщают, что Си сказал Салливану, что, несмотря на "большие изменения", Китай и США всё ещё могут иметь хорошие отношения. "Приверженность Китая цели стабильного, здорового и устойчивого развития китайско-американских отношений не изменилась, - сказал Си. - Мы надеемся, что США будут работать с Китаем, чтобы пойти друг другу навстречу".

При этом высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил, что Соединенные Штаты подталкивают Китай преодолеть длительное сопротивление переговорам по ядерному оружию, видя "ограниченную возможность" для ранних двусторонних переговоров относительно подхода государств к этому вопросу.

"Они выразили определенную готовность начать очерчивать границы контроля над вооружениями, но они не очень настроены на это... Итак, я бы сказал, что в 2024 году разговор немного более созрел, чем в 2022 году. Но у нас еще впереди долгий путь", - сказал неназванный чиновник.

В прошлом году Министерство обороны США подсчитало, что Пекин имеет 500 действующих ядерных боеголовок и, вероятно, разместит более 1000 к 2030 году. США и россия имеют 1770 и 1710 действующих боеголовок соответственно. В Пентагоне заявили, что к 2030 году большая часть вооружений Пекина, вероятно, будет находиться на высшем уровне готовности.