Радник голови МВС: В.Янукович не погодився б на відеодопит без наказу В.Путіна

"Сам цей допит організовувала російська сторона, тому що особисто я вважаю це абсолютною профанацією, хоча це законна процесуальна дія, я маю на увазі відеодопит. Але я переконаний в тому, що російська сторона, щонайменше використає цей допит, а Янукович, мабуть, сьогодні всю ніч сидів і вивчав ті інструкції, які йому написали в Лубянці, бо без наказу прямого Путіна, від якого він на пряму залежить, він би на це не погодився", - зазначив З.Шкіряк.

З його слів, оскільки адвокати "настирливо вимагали цього відеодопиту, ми можемо уявити, що сьогодні ми почуємо “сенсації” чергові, про те, що я не я і хата не моя". "Також про те, що майданівці самі себе розстріляли. Ставитись до цього треба спокійно. Оскільки Янукович має бути засуджений в Україні щонайменше заочно найближчим часом. І реальну картину справ і реальну істину тільки безпосередньо під час його очного допиту в українському суді і в українській Генпрокуратурі", - додав радник голови МВС.

На його думку, при цьому задачею є організувати цей відеодопит, "не дивлячись на те, що безумовно російська пропаганда буде використовувати її в якості провокацій інформаційних проти України, а внутрішні деструктивні сили, і антидержавні, і п’ята колона Кремля, також буде використовувати те, що Янукович нам наговорить в якості того, що намагатися дестабілізувати ситуацію в Україні".

Також З.Шкіряк висловив переконання, що "Янукович буде засуджений заочно, а потім обов’язково буде засуджений і в українському суді".

Нагадаємо, 25 листопада Святошинський районний суд Києва збирається через відеозв’язок допитати екс-президента України Віктора Януковича у справі вбивства людей під час Євромайдану.