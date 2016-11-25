Советник главы МВД: В.Янукович не согласился бы на видеодопрос без приказа В.Путина

"Сам этот допрос организовывала российская сторона, потому что лично я считаю это абсолютной профанацией, хотя это законное процессуальное действие, я имею в виду видеодопрос. Но я убежден в том, что российская сторона, по меньшей мере использует этот допрос, а Янукович, видимо, сегодня всю ночь сидел и изучал те инструкции, которые ему написали на Лубянке, потому что без приказа прямого Путина, от которого он напрямую зависит, он бы на это не согласился ", - отметил З.Шкиряк.

По его словам, поскольку адвокаты "настойчиво требовали этого видеодопроса, мы можем представить, что сегодня мы услышим" сенсации "очередные, о том, что я не я и хата не моя". "Также о том, что майдановцы сами себя расстреляли. Относиться к этому надо спокойно. Поскольку Янукович должен быть осужден в Украине как минимум заочно в ближайшее время. И реальную картину дел и реальную истину только непосредственно во время его очного допроса в украинском суде и в украинской Генпрокуратуре ", - добавил советник главы МВД.

По его мнению, при этом задачей является организовать этот видеодопрос, "несмотря на то, что безусловно российская пропаганда будет использовать его в качестве провокаций информационных против Украины, а внутренние деструктивные силы, и антигосударственные, и пятая колонна Кремля, также будет использовать то, что Янукович нам наговорит в качестве того, чтобы пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине ".

Также З.Шкиряк выразил убеждение, что "Янукович будет осужден заочно, а потом обязательно будет осужден и в украинском суде".

Напомним, 25 ноября Святошинский районный суд Киева собирается через видеосвязь допросить экс-президента Украины Виктора Януковича в деле убийства людей во время Евромайдана.