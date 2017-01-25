Радіостанція в США відмовилась транслювати пісні Мадонни через висловлювання на адресу Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. РадіостанціяHITS 105 у штаті Техас відмовила відомій поп-співачці Мадонні у ротації її пісні на своїх хвилях. Про це на сторінці у Facebook повідомляє сама радіостанція, передає УНН.
У заяві радіостанції йдеться про виключення пісень Мадонни на невизначений термін. Топ-менеджер HITS 105 заявив, що таке рішення не стосується політики, це питання патріотизму. Крім того радіостанція у соцмережах закликала і інших до наслідування.
Як передавав УНН, Мадонна виступила на "Марші жінок", де вилаяла Д.Трампа.