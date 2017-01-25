Радиостанция в США отказалась транслировать песни Мадонны из-за высказываний в адрес Д.Трампа

В заявлении радиостанции говорится об исключении песен Мадонны на неопределенный срок. Топ-менеджер HITS 105 заявил, что такое решение не касается политики, это вопрос патриотизма. Кроме того радиостанция в соцсетях призвала и других к таким действиям.

Как сообщал УНН, Мадонна выступила на "Марше женщин", где отругала Д.Трампа.