Радикали пропонують заборонити використання пальмової олії в “молочці”
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. В “Радикальній партії” наголошують, що під виглядом молочних продуктів в Україні продають спреди зі вмістом пальмової олії, а тому вимагатимуть заборонити її використання. Про це у коментарі УНН зазначив нардеп від РПЛ Олексій Кириченко.
“Замість того, щоб використовувати при приготуванні молоковмісних продуктів коров’яче молоко — використовують пальмову олію як додаток. Так ми отримуємо і молоко, і сири. Тому ми виступаємо за обмеження використання пальмової олії.
Ті продукти, які у нас продають під виглядом молочної продукції, при додаванні туди пальмового масла перестають такими бути. Ми за те, щоб заборонити його використання у молочних продуктах”, — сказав він.
Нардеп додав, що представники РПЛ зареєстрували відповідний законопроект в Паралменті.
Зазначимо, що документ був зареєстрований у лютому 2016 року, у листопаді минулого року — отримав висновок Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Комітет вказав на низку недоліків законопроекту та рекомендував його відправити на доопрацювання після прийняття у першому читанні.
Разом з тим, до цього часу документ в сесійну залу винесено так і не було.
Нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, на сьогодні рівень фальсифікації молочного ринку України перевищує 50%. З метою здешевлення виробництва продуктів харчування, недобросовісний виробник використовує пальмову олію замість тваринних жирів.
Додамо, що у центрі експертиз ТЕСТ переконані, що у харчовій промисловості доречне часткове обмеження застосування пальмової олії.