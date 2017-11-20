Радикали пропонують заборонити використання пальмової олії в “молочці”

“Замість того, щоб використовувати при приготуванні молоковмісних продуктів коров’яче молоко — використовують пальмову олію як додаток. Так ми отримуємо і молоко, і сири. Тому ми виступаємо за обмеження використання пальмової олії.

Ті продукти, які у нас продають під виглядом молочної продукції, при додаванні туди пальмового масла перестають такими бути. Ми за те, щоб заборонити його використання у молочних продуктах”, — сказав він.

Нардеп додав, що представники РПЛ зареєстрували відповідний законопроект в Паралменті.

Зазначимо, що документ був зареєстрований у лютому 2016 року, у листопаді минулого року — отримав висновок Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Комітет вказав на низку недоліків законопроекту та рекомендував його відправити на доопрацювання після прийняття у першому читанні.

Разом з тим, до цього часу документ в сесійну залу винесено так і не було.

Нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, на сьогодні рівень фальсифікації молочного ринку України перевищує 50%. З метою здешевлення виробництва продуктів харчування, недобросовісний виробник використовує пальмову олію замість тваринних жирів.

Додамо, що у центрі експертиз ТЕСТ переконані, що у харчовій промисловості доречне часткове обмеження застосування пальмової олії.