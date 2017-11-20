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Радикалы предлагают запретить использование пальмового масла в "молочке"

Радикалы предлагают запретить использование пальмового масла в "молочке"

Киев  •  УНН

 • 9459 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В “Радикальной партии” отмечают, что под видом молочных продуктов в Украине продают спреды с содержанием пальмового масла, а поэтому будут требовать запретить его использование. Об этом в комментарии УНН сказал нардеп от РПЛ Алексей Кириченко.

“Вместо того, чтобы использовать при приготовлении молокосодержащих продуктов коровье молоко — используют пальмовое масло как добавку. Так мы получаем и молоко, и сыры. Поэтому мы выступаем за ограничение использования пальмового масла.

Те продукты, которые у нас продают под видом молочной продукции, при добавлении туда пальмового масла перестают таковыми быть. Мы за то, чтобы запретить его использование в молочных продуктах”, — сказал он.

Нардеп добавил, что представители РПЛ зарегистрировали соответствующий законопроект в Паралменте.

Отметим, что документ был зарегистрирован в феврале 2016 года, в ноябре прошлого года — получил заключение Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Комитет указал на ряд недостатков законопроекта и рекомендовал его отправить на доработку после принятия в первом чтении.

Вместе с тем, до сих пор документ в сессионный зал вынесен так и не был.

Напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, сегодня уровень фальсификации молочного рынка Украины превышает 50%. С целью удешевления производства продуктов питания, недобросовестный производитель использует пальмовое масло вместо животных жиров.

Добавим, что в центре экспертиз ТЕСТ убеждены, что в пищевой промышленности уместно частичное ограничение применения пальмового масла.

Украинские Национальные Новости

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