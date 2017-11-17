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Радикали погрожують співробітникам лотерейного оператора "М.С.Л." фізичною розправою

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Компанія "М.С.Л." закликала правоохоронні органи терміново відреагувати на погрози рядовим працівникам компанії від так званих активістів. Про це повідомила прес-служба оператора державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.

“Оператор державних лотерей "М.С.Л." повідомляє, що у соціальних мережах ширяться погрози на адресу рядових працівників компанії від так званих активістів. Радикально налаштовані молодики погрожують звичайним громадянам фізичною розправою.

Компанія "М.С.Л." звертається до правоохоронних органів з вимогою терміново відреагувати на такі заклики та не допустити того, щоб під час замовних акцій з дискредитації компанії постраждали пересічні українці”, — йдеться у повідомленні.

В “М.С.Л.” нагадали, що під прикриттям патріотичних гасел продовжується широкомасштабна замовна кампанія, спрямована на підрив репутації найстарішого лотерейного оператора України.

“Замовники дискреційної кампанії почали залучати "тітушок" для організації погромів об’єктів компанії”, — розповіли у компанії.

Минулого тижня оператор державних лотерей “М.С.Л.” офіційно звертався до міністра внутрішніх справ України з заявою про вчинення кримінального правопорушення.

“Цього разу компанія сподівається, що правоохоронні органи швидко відреагують на дану ситуацію та забезпечать дотримання законів України”, — зазначили в “М.С.Л.”

Нагадаємо, 6 листопада на офіс державного оператора лотерей “М.С.Л.” в центрі столиці напали “тітушки”.

У “М.С.Л.” назвали ці акції замовними і пояснили, що на лотерейному ринку України вже кілька років триває конкурентна боротьба між “М.С.Л.” і “УНЛ”. Останній намагається вижити “М.С.Л.” і стати монополістом ринку. Але “М.С.Л.” поки не здається, що і призвело до агресивних способів ведення війни з боку опонента. Як раніше зазначалось, “УНЛ” пов’язують з нардепом від БПП Олександром Третьяковим.

 

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