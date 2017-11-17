Радикалы угрожают сотрудникам лотерейного оператора "М.С.Л." физической расправой

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Компания "М.С.Л." призвала правоохранительные органы срочно отреагировать на угрозы рядовым работникам компании от так называемых активистов. Об этом сообщила пресс-служба оператора государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

“Оператор государственных лотерей "М.С.Л." сообщает, что в социальных сетях распространяются угрозы в адрес рядовых работников компании от так называемых активистов. Радикально настроенные молодые угрожают обычным гражданам физической расправой.

Компания "М.С.Л." обращается в правоохранительные органы с требованием срочно отреагировать на такие призывы и не допустить того, чтобы во время заказных акций по дискредитации компании пострадали рядовые украинцы”, - говорится в сообщении.

В “М.С.Л.” напомнили, что под прикрытием патриотических лозунгов продолжается широкомасштабная заказная кампания, направленная на подрыв репутации старейшего лотерейного оператора Украины.

“Заказчики дискреционной кампании начали привлекать "титушек" для организации погромов объектов компании”, — рассказали в компании.

На прошлой неделе оператор государственных лотерей “М.С.Л.” официально обращался к министру внутренних дел Украины с заявлением о совершении уголовного преступления.

“На этот раз компания надеется, что правоохранительные органы быстро отреагируют на эту ситуацию и обеспечат соблюдение законов Украины”, — отметили в “М.С.Л.”

Напомним, 6 ноября на офис государственного оператора лотерей “М.С.Л.” в центре столицы напали “титушки”.

В “М.С.Л.” назвали эти акции заказными и объяснили, что на лотерейном рынке Украины уже несколько лет продолжается конкурентная борьба между “М.С.Л.” и “УНЛ”. Последний пытается выжить “М.С.Л.” и стать монополистом рынка. Но “М.С.Л.” пока не кажется, что и привело к агрессивному способу ведения войны со стороны оппонента. Как ранее отмечалось, “УНЛ” связывают с нардепом от БПП Александром Третьяковым.

 

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