“Радикали” не відповіли, чи готові виключити Рибалку з фракції за торгівлю в ОРДЛО — нардеп

КИЇВ. 16 березня. УНН. Факти про бізнес депутата від РПЛ Сергія Рибалки в ОРДЛО досліджуватиме суд. Йдеться про матеріали журналістського розслідування Дениса Казанського, де висвітлені дані щодо продажу снеків сімейного бізнесу нардепа на окупованих територіях. У РПЛ поки не відповіли, чи готові будуть виключити свого колегу з фракції, у разі прийняття рішення суду не на його користь. Про це у коментарі УНН розповів депутат Дмитро Лубінець.