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“Радикали” не відповіли, чи готові виключити Рибалку з фракції за торгівлю в ОРДЛО — нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Факти про бізнес депутата від РПЛ Сергія Рибалки в ОРДЛО досліджуватиме суд. Йдеться про матеріали журналістського розслідування Дениса Казанського, де висвітлені дані щодо продажу снеків сімейного бізнесу нардепа на окупованих територіях. У РПЛ поки не відповіли, чи готові будуть виключити свого колегу з фракції, у разі прийняття рішення суду не на його користь. Про це у коментарі УНН розповів депутат Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, що під час останнього засідання Регламентного комітету, Лубінець підняв питання недостойної поведінки депутата Рибалки. Також він запитав у представника РПЛ Олега Купрієнка про готовність фракції виключити Рибалку у разі, якщо суд підтвердить правдивість поширеної у ЗМІ інформації про родинний бізнес останнього в ОРДЛО.

“Відповідь від Радикальної фракції, чи готові виключити Рибалку — я так і не отримав. Поки що. Чекаю на відповідь, на обіцяну”, — сказав Лубінець.

Він також розповів про суть судового засідання за позовом Рибалки, який намагається у такий спосіб оскаржити правдивість оприлюдненої інформації про бізнес його сімейних компаній в ОРДЛО. 

“З приводу суду: я виступав у сесійній залі з приводу фактів журналістського розслідування Дениса Казанського, де він неодноразово звертав увагу на те, що компанії, до яких має відношення Сергій Рибалка, займаються торгівлею із окупованими територіями. Я про це відкрито заявив з трибуни ВР. Сергій Рибалка подав до суду на мене за захистом честі та гідності його, як народного депутата, де називає всі речі необґрунтованими. Засідання призначене, ще не було жодного слухання, орієнтовно, наприкінці березня буде”, — розповів Лубінець.

Нагадаємо, що СБУ дійсно розслідує кримінальне провадження за фактами ведення сімейної компанії Рибалки бізнесу на території ОРДЛО. Два менеджери ТОВ “Снек Експорт” вже заарештовані за підозрою в організації схеми збуту снеків, вироблених в Україні, у торгові точки самопроголошених Л/ДНР.

Слідчі прийшли до висновку, що родинна компанія Рибалки сплачувала на користь самопроголошеної влади окупованих територій “таможені платежі”, що по суті є “фінансуванням тероризму”. Тож, саме таке звинувачення і висувається менеджерам ТОВ “Снек Експорт”, яка до слова, належить особисто батькові нардепа Рибалки.

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