"Радикалы" не ответили, готовы ли исключить Рыбалку из фракции за торговлю в ОРДЛО - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Факты о бизнесе депутата от РПЛ Сергея Рыбалки в ОРДЛО будет исследовать суд. Речь идет о материалах журналистского расследования Дениса Казанского, где освещены данные о продаже снеков семейного бизнеса нардепа на оккупированных территориях. В РПЛ пока не ответили, готовы ли будут исключить своего коллегу из фракции, в случае принятия решения суда не в его пользу. Об этом в комментарии УНН рассказал депутат Дмитрий Лубинец.
Напомним, что во время последнего заседания регламентного комитета, Лубинець поднял вопрос недостойного поведения депутата Рыбалки. Также он спросил у представителя РПЛ Олега Куприенко о готовности фракции исключить Рыбалку в случае, если суд подтвердит правдивость распространенной в СМИ информации о семейном бизнесе последнего в ОРДЛО.
"Ответ от Радикальной фракции, готовы ли исключить Рыбалку - я так и не получил. Пока что. Жду ответ, обещанный", - сказал Лубинец.
Он также рассказал о сути судебного заседания по иску Рыбалки, который пытается таким образом обжаловать правдивость обнародованной информации о бизнесе его семейных компаний в ОРДЛО.
"По поводу суда: я выступал в сессионном зале по поводу фактов журналистского расследования Дениса Казанского, где он неоднократно обращал внимание на то, что компании, к которым имеет отношение Сергей Рыбалка, занимаются торговлей с оккупированными территориями. Я об этом открыто заявил с трибуны ВР. Сергей Рыбалка подал в суд на меня по защите чести и достоинства его, как народного депутата, где называет все вещи необоснованными. Заседание назначено, еще не было ни одного слушания, ориентировочно, в конце марта будет", - рассказал Лубинец.
Напомним, что СБУ действительно расследует уголовное производство по фактам ведения семейной компанией Рыбалки бизнеса на территории ОРДЛО. Два менеджера ООО "Снэк Экспорт" уже арестованы по подозрению в организации схемы сбыта снеков, производимых в Украине, в торговые точки самопровозглашенных Л/ДНР.
Следователи пришли к выводу, что семейная компания Рыбалки платила в пользу самопровозглашенной власти оккупированных территорий "таможенные платежи", что по сути является "финансированием терроризма" . Поэтому, именно такое обвинение и выдвигается менеджерам ООО "Снэк Экспорт", которая, к слову, принадлежит лично отцу нардепа Рыбалки.