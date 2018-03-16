"Радикалы" не ответили, готовы ли исключить Рыбалку из фракции за торговлю в ОРДЛО - нардеп

КИЕВ. 16 марта. УНН. Факты о бизнесе депутата от РПЛ Сергея Рыбалки в ОРДЛО будет исследовать суд. Речь идет о материалах журналистского расследования Дениса Казанского, где освещены данные о продаже снеков семейного бизнеса нардепа на оккупированных территориях. В РПЛ пока не ответили, готовы ли будут исключить своего коллегу из фракции, в случае принятия решения суда не в его пользу. Об этом в комментарии УНН рассказал депутат Дмитрий Лубинец.