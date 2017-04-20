Радикал С.Рибалка оселився у новенькій квартирі своєї матері - декларація
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Народний депутат Сергій Рибалка від Радикальної партії Олега Ляшка ще позаминулого року орендував собі оселі. Проте із жовтня минулого року він оселився та проживає у новій квартирі своєї матері. Про це свідчать електронні декларації політика за 2015 та 2016 роки, передає УНН.
Так, нардеп С.Рибалка в електронній декларації про майно та доходи за 2016 рік із нерухомого майна, як і минулого року, вказав офіс загальною площею більше 147 кв.м. За даними декларації, це приміщення розташоване за “конфіденційною” адресою і належить політику на правах 100% оренди у юридичної особи ТОВ “Наутілус-Інвест 2006”.
Також політик вказав, що проживає він у квартирі загальною площею понад 118 кв.м, що належить Рибалці Євгенії Едуардівні (мати нардепа). Остання придбала нову оселю у жовтні 2016 року (дата набуття прав - 01.10.2016).
Нагадаємо, що ще минулого року радикал проживав в орендованій квартирі загальною площею понад 101 кв.м, яку орендував у Бабчук Наталії Миколаївни та Бабчук Наталії Борисівни.
Нагадаємо, раніше “Радіо Свобода” повідомило про те, що С.Рибалка 2015 року не вніс до власної декларації французьку фірму, що володіла квартирою в Парижі.
Також нагадаємо, у січні цього року ДФС розпочала перевірку доходів голови банківського комітету ВР С.Рибалки.