Радикал С.Рыбалка поселился в новенькой квартире своей матери - декларация

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30852 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 97719 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150220 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114026 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114926 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111591 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103597 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106856 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103398 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152045 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Радикал С.Рыбалка поселился в новенькой квартире своей матери - декларация

Радикал С.Рыбалка поселился в новенькой квартире своей матери - декларация

Киев  •  УНН

 • 11673 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Народный депутат Сергей Рыбалка от Радикальной партии Олега Ляшко еще в позапрошлом году арендовал себе дом. Однако с октября прошлого года он поселился и проживает в новой квартире своей матери. Об этом свидетельствуют электронные декларации политика за 2015 и 2016 годы, передает УНН.

Так, нардеп С.Рыбалка в электронной декларации об имуществе и доходах за 2016 год из недвижимого имущества, как и в прошлом году, указал офис общей площадью более 147 кв.м. По данным декларации, это помещение расположено за "конфиденциальным" адресом и принадлежит политику на правах 100% аренды у юридического лица ООО "Наутилус-Инвест 2006".

Также политик отметил, что проживает он в квартире общей площадью более 118 кв.м, принадлежащей Рыбалке Евгении Эдуардовне (мать нардепа). Последняя приобрела новый дом в октябре 2016 года (дата приобретения прав - 01.10.2016).

Напомним, еще в прошлом году радикал проживал в арендованной квартире общей площадью более 101 кв.м, которую арендовал у Бабчук Натальи Николаевны и Бабчук Натальи Борисовны.

Напомним, ранее "Радио Свобода" сообщил о том, что С.Рыбалка в 2015 году не внес в собственную декларацию французскую фирму, которая владела квартирой в Париже.

Также напомним, в январе этого года ГФС начала проверку доходов главы банковского комитета ВР С.Рыбалки.

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