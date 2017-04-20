Радикал С.Рыбалка поселился в новенькой квартире своей матери - декларация

Так, нардеп С.Рыбалка в электронной декларации об имуществе и доходах за 2016 год из недвижимого имущества, как и в прошлом году, указал офис общей площадью более 147 кв.м. По данным декларации, это помещение расположено за "конфиденциальным" адресом и принадлежит политику на правах 100% аренды у юридического лица ООО "Наутилус-Инвест 2006".

Также политик отметил, что проживает он в квартире общей площадью более 118 кв.м, принадлежащей Рыбалке Евгении Эдуардовне (мать нардепа). Последняя приобрела новый дом в октябре 2016 года (дата приобретения прав - 01.10.2016).

Напомним, еще в прошлом году радикал проживал в арендованной квартире общей площадью более 101 кв.м, которую арендовал у Бабчук Натальи Николаевны и Бабчук Натальи Борисовны.

Напомним, ранее "Радио Свобода" сообщил о том, что С.Рыбалка в 2015 году не внес в собственную декларацию французскую фирму, которая владела квартирой в Париже.

Также напомним, в январе этого года ГФС начала проверку доходов главы банковского комитета ВР С.Рыбалки.