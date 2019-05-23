Радикал Рибалка не дотримав слова про підтримку ініціатив новообраного Президента

КИЇВ. 23 травня. УНН. Учора ВР провалила голосування щодо двох запропонованих Президентом України Володимиром Зеленським законопроектів, один з яких стосувався змін у виборче законодавство. Не голосував за включення до порядку денного даного питання, зокрема, і радикал Сергій Рибалка, який напередодні обіцяв допомагати новообраному Президенту, передає УНН.