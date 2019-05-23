Радикал Рибалка не дотримав слова про підтримку ініціатив новообраного Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Учора ВР провалила голосування щодо двох запропонованих Президентом України Володимиром Зеленським законопроектів, один з яких стосувався змін у виборче законодавство. Не голосував за включення до порядку денного даного питання, зокрема, і радикал Сергій Рибалка, який напередодні обіцяв допомагати новообраному Президенту, передає УНН.
Так, за включення до порядку денного сесії проектів законів про внесення змін до деяких законів України у зв'язку зі зміною виборчої системи для виборів народних депутатів України (№10319, №10319-1) проголосували 92 нардепи, проти - 68, утрималися - 43. Взагалі не голосували - 51.
У фракції Радикальної партії Олега Ляшка не знайшлося жодного, хто б підтримав рішення. Проти - 15, тих, хто утримався, не було, не голосували - 1, відсутні - 5. Серед відсутніх значиться і сам Рибалка.
І це попри те, що у квітні Рибалка ініціював створення в Раді міжфракцінного об’єднання “Незалежність і розвиток” та заявив, що воно буде допомагати Зеленському.
У штабі новообраного Президента тоді від допомоги радикала поспішили відхреститися. Там заявили, що персональної допомоги з боку Рибалки не потребують.
Політологи крок радикала “назустріч новій владі” розцінили як спробу “перефарбуватися”, але тут же констатували, що такі маневри не допоможуть Рибалці утриматися за мандат.
Радикали також відреагували на зміну вектора свого колеги. Юрій Шухевич такий вчинок соратника по фракції розкритикував і повідомив про те, що Рибалка створення об’єднання на підтримку Зеленського із лідером РПЛ Олегом Ляшко не погоджував.