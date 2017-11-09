Радикал Рибалка напередодні голосування за його відставку ліг у лікарню

Політик повідомив, що в лікарню він ліг у зв'язку з необхідністю операції, проте, якої саме - не уточнив.

С.Рибалка заявив, що голосування за його відставку з посади глави фінансового комітету ВРУ - це "організована акція".

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"І, вочовидь, спеціально, коли я опинився в лікарні, вони хочуть швиденько поставити це на голосування", - написав він і додав, що просить нардепів не розглядати питання відставки в його відсутність.

Однак, голосувати за відставку С.Рибалки Парламент попросив сам лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко.

Нагадаємо, Рада сьогодні включила до порядку денного питання про відставку глави фінкомітету ВРУ С.Рибалки.

Також нагадаємо, що сімейні компанії нардепа підозрюються в організації бізнесу на території ОРДЛО.