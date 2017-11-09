Радикал Рыбалка в преддверии голосования за его отставку слег в больницу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Нардеп от “Радикальной партии” Сергей Рыбалка, отставку которого с должности Главы финансового комитета сегодня должен рассмотреть парламент, лег в больницу. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
Политик сообщил, что в больницу он лег в связи с необходимостью проведения операции, однако, какой именно - не уточнял.
С.Рыбалка заявил, что голосование за его отставку с должности главы финансового комитета ВРУ - это “организованная акция”.
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“И, очевидно, специально, когда я оказался в больнице, они хотят быстренько поставить это на голосование”, - написал он и добавил, что просит нардепов не рассматривать вопрос отставки в его отсутствие.
Однако, голосовать за отставку С.Рыбалки Парламент попросил сам лидер “Радикальной партии” Олег Ляшко.
Напомним, Рада сегодня включила в порядок дня вопрос об отставке главы финкомитета ВРУ С.Рыбалки.
Также напомним, что семейные компании нардепа подозреваются в организации бизнеса на территории ОРДЛО.