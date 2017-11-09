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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 32251 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 52700 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 61245 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 65077 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

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13:14 • 56490 просмотра

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11:14 • 96483 просмотра

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Радикал Рыбалка в преддверии голосования за его отставку слег в больницу

Радикал Рыбалка в преддверии голосования за его отставку слег в больницу

Киев  •  УНН

 • 5763 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Нардеп от “Радикальной партии” Сергей Рыбалка, отставку которого с должности Главы финансового комитета сегодня должен рассмотреть парламент, лег в больницу. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Политик сообщил, что в больницу он лег в связи с необходимостью проведения операции, однако, какой именно - не уточнял.

С.Рыбалка заявил, что голосование за его отставку с должности главы финансового комитета ВРУ - это “организованная акция”.

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“И, очевидно, специально, когда я оказался в больнице, они хотят быстренько поставить это на голосование”, - написал он и добавил, что просит нардепов не рассматривать вопрос отставки в его отсутствие.

Однако, голосовать за отставку С.Рыбалки Парламент попросил сам лидер “Радикальной партии” Олег Ляшко.

Напомним, Рада сегодня включила в порядок дня вопрос об отставке главы финкомитета ВРУ С.Рыбалки.

Также напомним, что семейные компании нардепа подозреваются в организации бизнеса на территории ОРДЛО.

Украинские Национальные Новости

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