Радикал Рыбалка в преддверии голосования за его отставку слег в больницу

Политик сообщил, что в больницу он лег в связи с необходимостью проведения операции, однако, какой именно - не уточнял.

С.Рыбалка заявил, что голосование за его отставку с должности главы финансового комитета ВРУ - это “организованная акция”.

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“И, очевидно, специально, когда я оказался в больнице, они хотят быстренько поставить это на голосование”, - написал он и добавил, что просит нардепов не рассматривать вопрос отставки в его отсутствие.

Однако, голосовать за отставку С.Рыбалки Парламент попросил сам лидер “Радикальной партии” Олег Ляшко.

Напомним, Рада сегодня включила в порядок дня вопрос об отставке главы финкомитета ВРУ С.Рыбалки.

Также напомним, что семейные компании нардепа подозреваются в организации бизнеса на территории ОРДЛО.