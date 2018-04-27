Радикал Рибалка хоче дозволити ломбардам працювати без ліцензій

Серед авторів вказаного документу, окрім С.Рибалки, — М.Поляков та Р.Демчак.

Так, документом №6569 пропонується врегулювати економічні, правові та організаційні засади створення ломбардів та провадження ними ломбардної діяльності в Україні.

Разом з тим, Головне науково-експертне управління має зауваження щодо запропонованих змін. Зокрема, експерти проти пропозиції нардепів, якою передбачено діяльність ломбардів без ліцензування.

“Головне управління не підтримує пропозицію про внесення змін до пункту 3 частини 1 статті 34 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг“, згідно з якою Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у випадках, встановлених законом, може не надавати ліцензії для здійснення фінансовими установами діяльності, пов’язаної з наданням фінансових кредитів за рахунок залучених коштів. На нашу думку, запропоноване суперечить передбаченому в статті 1 Господарського кодексу України такому загальному принципу господарювання, як рівний захист державою усіх суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим пропонуємо також у проекті чіткіше визначити умови ліцензування діяльності ломбардів”, — зазначили експерти.

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Додамо, що за оцінками економічного експерта О.Охріменка, законопроект про ломбарди авторства С.Рибалки є беззмістовним.

“У принципі, новий законопроект нічим не відрізняється від попередніх. Це ж просто старий варіант (йдеться про законопроект №1800 авторства М.Полякова, який ВРУ провалила у лютому поточного року). І якщо його приймуть, це навряд чи вплине на роботу ломбардів. Цей закон про ломбарди вже більше 10 років приймають - час від часу приймають, а час від часу забувають. Цей закон просто прописує те, що зараз і так відбувається”, — пояснив фахівець.

Нагадаємо, що документ № 6569 є практично ідентичним до законопроекту №1800 авторства М.Полякова, який на початку 2017 року нардепи так і не підтримали.

Також нагадаємо, що законодавчі ініціативи С.Рибалки у сфері економіки та фінансів, за висновками незалежних фахівців, переважно є або лобістськими, або ж популістськими.