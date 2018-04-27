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Радикал Рыбалка хочет разрешить ломбардам работать без лицензий

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Нардеп Сергей Рыбалка предлагает разрешить ломбардам работать без лицензии. Соответствующие нормы содержатся в инициированном им законопроекте "О регулировании деятельности по предоставлению небанковских кредитов под залог движимого имущества", регистрационный номер 6569, передает УНН.

Радикал Рыбалка хочет разрешить ломбардам работать без лицензий

Среди авторов указанного документа, кроме С.Рыбалки, - М.Поляков и Р.Демчак.

Так, документом №6569 предлагается урегулировать экономические, правовые и организационные основы создания ломбардов и осуществления ими ломбардной деятельности в Украине.

Вместе с тем, Главное научно-экспертное управление имеет замечания относительно предложенных изменений. В частности, эксперты против предложения нардепов, предусматривающего деятельность ломбардов без лицензирования.

"Главное управление не поддерживает предложение о внесении изменений в пункт 3 части 1 статьи 34 Закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", согласно которому Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, в случаях, установленных законом, может не предоставлять лицензии для осуществления финансовыми учреждениями деятельности, связанной с предоставлением финансовых кредитов за счет привлеченных средств. По нашему мнению, предложенное противоречит предусмотренному в статье 1 Гражданского кодекса Украины такому общему принципу хозяйствования, как равную защиту государством всех субъектов хозяйствования. В связи с этим предлагаем также в проекте четко определить условия лицензирования деятельности ломбардов", - отметили эксперты.

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Добавим, что по оценкам экономического эксперта А.Охрименко, законопроект о ломбардах авторства С.Рыбалки является бессмысленным.

"В принципе, новый законопроект ничем не отличается от предыдущих. Это же просто старый вариант (речь идет о законопроекте №1800 авторства Полякова, который ВРУ провалила в феврале текущего года). И если его примут, это вряд ли повлияет на работу ломбардов. Этот закон о ломбардах уже более 10 лет принимают - время от времени принимают, а иногда забывают. Этот закон просто прописывает то, что сейчас и так происходит", - пояснил специалист.

Напомним, что документ №6569 практически идентичен законопроекту №1800 авторства Полякова, который в начале 2017 года нардепы так и не поддержали.

Также напомним, что законодательные инициативы С.Рыбалки в сфере экономики и финансов, по выводам независимых специалистов, преимущественно являются или лоббистскими, или же популистскими.

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