Радикал Рыбалка хочет разрешить ломбардам работать без лицензий

Среди авторов указанного документа, кроме С.Рыбалки, - М.Поляков и Р.Демчак.

Так, документом №6569 предлагается урегулировать экономические, правовые и организационные основы создания ломбардов и осуществления ими ломбардной деятельности в Украине.

Вместе с тем, Главное научно-экспертное управление имеет замечания относительно предложенных изменений. В частности, эксперты против предложения нардепов, предусматривающего деятельность ломбардов без лицензирования.

"Главное управление не поддерживает предложение о внесении изменений в пункт 3 части 1 статьи 34 Закона Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", согласно которому Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, в случаях, установленных законом, может не предоставлять лицензии для осуществления финансовыми учреждениями деятельности, связанной с предоставлением финансовых кредитов за счет привлеченных средств. По нашему мнению, предложенное противоречит предусмотренному в статье 1 Гражданского кодекса Украины такому общему принципу хозяйствования, как равную защиту государством всех субъектов хозяйствования. В связи с этим предлагаем также в проекте четко определить условия лицензирования деятельности ломбардов", - отметили эксперты.

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Добавим, что по оценкам экономического эксперта А.Охрименко, законопроект о ломбардах авторства С.Рыбалки является бессмысленным.

"В принципе, новый законопроект ничем не отличается от предыдущих. Это же просто старый вариант (речь идет о законопроекте №1800 авторства Полякова, который ВРУ провалила в феврале текущего года). И если его примут, это вряд ли повлияет на работу ломбардов. Этот закон о ломбардах уже более 10 лет принимают - время от времени принимают, а иногда забывают. Этот закон просто прописывает то, что сейчас и так происходит", - пояснил специалист.

Напомним, что документ №6569 практически идентичен законопроекту №1800 авторства Полякова, который в начале 2017 года нардепы так и не поддержали.

Также напомним, что законодательные инициативы С.Рыбалки в сфере экономики и финансов, по выводам независимых специалистов, преимущественно являются или лоббистскими, или же популистскими.