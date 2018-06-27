Раді запропонували не люструвати колишніх працівників КДБ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. В парламенті зареєстровано проект закону № 8525 про внесення зміни до статті 3 Закону України “Про очищення влади” щодо застосування критеріїв здійснення очищення влади до окремих категорій осіб, яким пропонується виключити такий критерій застосування очищення влади, до осіб, які були штатними працівниками чи негласними агентами в КДБ СРСР, КДБ УРСР. Про це з посиланням на прес-службу ВРУ передає УНН.
“Проектом закону пропонується внести зміну до Закону України „Про очищення влади“, а саме виключити такий критерій застосування очищення влади, до осіб, які були штатними працівниками чи негласними агентами в КДБ СРСР, КДБ УРСР, КДБ інших союзних республік колишнього СРСР, (у - ред.) Головному розвідувальному управлінні Міністерства оборони СРСР, закінчили вищі навчальні заклади КДБ СРСР (крім технічних спеціальностей)”, — йдеться у пояснювальній записці.
Автор законопроекту додає, що документ розроблений з метою усунення дискримінації громадян за професійною ознако, дії яких не були спрямовані “на узурпацію влади Президентом Україні Януковичем В.Ф., підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини”.
“Крім того, збереження кадрового потенціалу, необхідного для забезпечення обороноздатності держави”, — резюмує він.
Нагадаємо, у парламенті зареєстровано проект закону № 8461 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності народних депутатів за порушення статті 84 Конституції України — неособисте голосування.