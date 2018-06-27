Раде предложили не люстрировать бывших работников КГБ

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КИЕВ. 27 июня. УНН. В парламенте зарегистрирован проект закона № 8525 о внесении изменения в статью 3 Закона Украины "Об очистке власти" относительно применения критериев осуществления очистки власти к отдельным категориям лиц, которым предлагается исключить такой критерий применения очистки власти, к лицам, которые были штатными работниками или негласными агентами в КГБ СССР, КГБ УССР. Об этом со ссылкой на пресс-службу ВРУ передает УНН.

"Проектом закона предлагается внести изменение в Закон Украины "О очистки власти", а именно исключить такой критерий применения очистки власти, к лицам, которые были штатными работниками или негласными агентами в КГБ СССР, КГБ УССР, КГБ других союзных республик бывшего СССР, (в - ред.) Главном разведывательном управлении Министерства обороны СССР, закончили высшие учебные заведения КГБ СССР (кроме технических специальностей)", - говорится в пояснительной записке.

Автор законопроекта добавляет, что документ разработан с целью устранения дискриминации граждан по профессиональному признаку, действия которых не были направлены "на узурпацию власти Президентом Украины Януковичем В.Ф., подрыв основ национальной безопасности и обороны Украины или противоправное нарушение прав и свобод человека".

"Кроме того, сохранение кадрового потенциала, необходимого для обеспечения обороноспособности государства", - резюмирует он.

Напомним, в парламенте зарегистрирован проект закона № 8461 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно уголовной ответственности народных депутатов за нарушение статьи 84 Конституции Украины - неличное голосование.

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