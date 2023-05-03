"Раді це чути'': Білий дім відреагував на заяву спікера-республіканця Маккарті щодо підтримки України
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У Білому домі відреагували на заяву спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті, який є представником Республіканської партії, щодо допомоги Україні. В адміністрації президента США Джо Байдена раді чути такі слова політика, повідомила під час брифінгу напередодні прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, пише УНН.
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"Ми раді почути, що спікер Маккарті погоджується, що життєво важливо продовжувати підтримувати Україну. Було приємно почути, як він відкидає пропаганду, яку поширюють російські державні ЗМІ протягом, як ми бачили, останнього року", - зазначила Жан-П'єр.
Речниця Білого дому наголосила, що президент Байден "об’єднав світ, щоб підтримати народ України, який захищає свою територію від росії - російської агресії".
"Широка двопартійна підтримка, яку ми бачили в Конгресі для України, мала вирішальне значення для цих зусиль. І ми згодні з тим, що важливо, щоб ця підтримка тривала. І ми, звичайно, раді почути це від спікера Маккарті", - вказала Жан-П'єр.
Нагадаємо
Спікер Палати представників США Кевін Маккарті, відповідаючи російському репортеру на пресконференції, сказав, що він не підтримує те, що росія зробила з Україною, і підтримує допомогу Україні.