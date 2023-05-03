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"Раді це чути'': Білий дім відреагував на заяву спікера-республіканця Маккарті щодо підтримки України

"Раді це чути'': Білий дім відреагував на заяву спікера-республіканця Маккарті щодо підтримки України

Київ • УНН

 • 1050106 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. У Білому домі відреагували на заяву спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті, який є представником Республіканської партії, щодо допомоги Україні. В адміністрації президента США Джо Байдена раді чути такі слова політика, повідомила під час брифінгу напередодні прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, пише УНН.

Цитата

"Ми раді почути, що спікер Маккарті погоджується, що життєво важливо продовжувати підтримувати Україну. Було приємно почути, як він відкидає пропаганду, яку поширюють російські державні ЗМІ протягом, як ми бачили, останнього року", - зазначила Жан-П'єр.

Речниця Білого дому наголосила, що президент Байден "об’єднав світ, щоб підтримати народ України, який захищає свою територію від росії - російської агресії".

"Широка двопартійна підтримка, яку ми бачили в Конгресі для України, мала вирішальне значення для цих зусиль. І ми згодні з тим, що важливо, щоб ця підтримка тривала. І ми, звичайно, раді почути це від спікера Маккарті", - вказала Жан-П'єр.

Нагадаємо

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті, відповідаючи російському репортеру на пресконференції, сказав, що він не підтримує те, що росія зробила з Україною, і підтримує допомогу Україні.

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