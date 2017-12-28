Раді пропонують довічно ув’язнювати за посягання на життя правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У парламенті зареєстровано законопроект, який передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян та працівників правоохоронних органів. Про це повідомляє УНН з посиланням на проект закону, який зареєстрований на сайті Верховної Ради.
Так, проектом закону пропонується доповнити статтю 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України новою частиною наступного змісту.
“Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені з застосуванням холодної чи вогнепальної зброї, вибухових речовин чи вибухових пристроїв або з застосуванням інших технічних чи транспортних засобів, — караються довічним позбавленням волі”, — ідеться в документі.
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У пояснювальній записці до законопроекту автори документу наголошують, що в останній час в Україні набули поширення випадки посягання на життя працівників правоохоронних органів із застосуванням різних видів зброї, вибухових речовин, вибухових пристроїв, інших технічних чи транспортних засобів.
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“Тому, на наш погляд, потребує законодавчого врегулювання посилення кримінально-правової охорони життя працівників правоохоронних органів із встановленням найсуворішого кримінального покарання — довічного позбавлення волі”, — резюмують законодавці.