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Раде предлагают пожизненно сажать за посягательство на жизнь правоохранителей

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. В парламенте зарегистрирован законопроект, предусматривающий внесение изменений в Уголовный кодекс Украины относительно дополнительных мер защиты безопасности граждан и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на проект закона, который зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Раде предлагают пожизненно сажать за посягательство на жизнь правоохранителей

Так, проектом закона предлагается дополнить статью 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования охраны общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины новой частью следующего содержания.

"Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные с применением холодного или огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств или применением других технических или транспортных средств, - наказываются пожизненным лишением свободы", - говорится в документе.

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В пояснительной записке к законопроекту авторы документа отмечают, что в последнее время в Украине получили распространение случаи посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов с применением различных видов оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств, других технических или транспортных средств.

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"Поэтому, на наш взгляд, требует законодательного урегулирования усиления уголовно-правовой охраны жизни сотрудников правоохранительных органов с установлением строгого уголовного наказания - пожизненного лишения свободы", - резюмируют законодатели.

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