Радбез ООН збереться на екстрене засідання після запуску ракети КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. США, Японія та Південна Корея скликають екстрене засідання РБ ООН через останній запуск балістичної ракети Північною Кореєю, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
З ініціативи США, Японії та Південної Кореї 29 листопада відбудеться екстрене засідання Ради Безпеки ООН, на якому обговорюватимуться нові ракетні випробування КНДР.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У КНДР заявили, що нова ракета здатна досягти території США
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш рішуче засудив останній запуск північнокорейської балістичної ракети. У заяві, поширеній у ніч на середу, 29 листопада, Гутерріш закликав Пхеньян "утриматися від подальших дестабілізуючих кроків".
Нагадаємо, КНДР здійснила запуск невідомої балістичної ракети з полігону в провінції Пхенан-Намдо.
Як повідомляв УНН, запущена КНДР балістична ракета могла впасти в межах виключної економічної зони Японії.