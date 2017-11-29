Радбез ООН збереться на екстрене засідання після запуску ракети КНДР

З ініціативи США, Японії та Південної Кореї 29 листопада відбудеться екстрене засідання Ради Безпеки ООН, на якому обговорюватимуться нові ракетні випробування КНДР.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш рішуче засудив останній запуск північнокорейської балістичної ракети. У заяві, поширеній у ніч на середу, 29 листопада, Гутерріш закликав Пхеньян "утриматися від подальших дестабілізуючих кроків".

Нагадаємо, КНДР здійснила запуск невідомої балістичної ракети з полігону в провінції Пхенан-Намдо.

Як повідомляв УНН, запущена КНДР балістична ракета могла впасти в межах виключної економічної зони Японії.