Совбез ООН соберется на экстренное заседание после запуска ракеты КНДР

По инициативе США, Японии и Южной Кореи 29 ноября состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН, на котором будут обсуждаться новые ракетные испытания КНДР.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил последний запуск северокорейской баллистической ракеты. В заявлении, распространенном в ночь на среду, 29 ноября, Гутерриш призвал Пхеньян "воздержаться от дальнейших дестабилизирующих шагов".

Напомним, КНДР осуществила запуск неизвестной баллистической ракеты с полигона в провинции Пхёнан-Намдо.

Как сообщал УНН, запущенная КНДР баллистическая ракета могла упасть в пределах исключительной экономической зоны Японии.