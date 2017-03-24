Радбез ООН засудив ракетні випробування КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Рада Безпеки ООН у четвер, 23 березня, “рішуче засудила” чергові ракетні випробування, проведені владою Північної Кореї, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Як зазначається в заяві Радбезу, запуск ракети і випробування ракетного двигуна стали “серйозним порушенням” міжнародних зобов’язань КНДР.
Окрім того, у документі також наголошується стурбованість через “все більш дестабілізуючу поведінку” Пхеньяну.
Як повідомляв УНН, Північна Корея готується до чергового випробування ядерної зброї, яке може відбутися через кілька днів.