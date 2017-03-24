Совбез ООН осудил ракетные испытания КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Совет Безопасности ООН в четверг, 23 марта, "решительно осудил" очередные ракетные испытания, проведенные властями Северной Кореи, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
Как отмечается в заявлении Совбеза, запуск ракеты и испытания ракетного двигателя стали "серьезным нарушением" международных обязательств КНДР.
Кроме того, в документе также отмечается обеспокоенность "все более дестабилизирующим поведением" Пхеньяна.
Как сообщал УНН, Северная Корея готовится к очередному испытанию ядерного оружия, которое может произойти через несколько дней.