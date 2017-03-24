Совбез ООН осудил ракетные испытания КНДР

Как отмечается в заявлении Совбеза, запуск ракеты и испытания ракетного двигателя стали "серьезным нарушением" международных обязательств КНДР.

Кроме того, в документе также отмечается обеспокоенность "все более дестабилизирующим поведением" Пхеньяна.

Как сообщал УНН, Северная Корея готовится к очередному испытанию ядерного оружия, которое может произойти через несколько дней.