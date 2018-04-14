Радбез ООН запланував засідання щодо Сирії

"Засідання Ради безпеки ООН щодо Сирії заплановано на 11:00 сьогодні (18:00 за Києвом - ред.). Важливо зараз уникнути подальшої ескалації, щоб зміг продовжитися політичний процес, який очолює ООН", - зазначив дипломат.

За даними ТАСС, на засіданні РБ ООН у суботу виступить Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

"Там (на засіданні РБ - ред.) буде Генеральний секретар", - сказав заступник офіційного представника Гутерреша Фархан Хак.

Раніше президент РФ Путін заявив, що Росія скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН через ракетний удар США та союзників по Сирії. Путін звинуватив США у тому, що вони "своїми діями... потурають терористам".

Тим часом сирійський лідер Башар Асад зідзвонився з президентом Ірану Хасаном Роухані, під час розмови вказавши, що удар США, Британії та Франції по Сирії лише стимулюватиме сирійський народ в боротьбі з тероризмом, повідомило сирійське видання Sana.

"Асад підтвердив, що ця атака стимулює САР і її народ до продовження боротьби проти тероризму і його ліквідації "на кожній п'яді Батьківщини", - повідомило видання.

Як зазначається, під час розмови з Асадом Роухані "рішуче засудив агресію США, Великої Британії і Франції проти Сирії".

При цьому вказано, що Асад розповів іранському колезі "про деталі агресії, і про те, як атака була відбита".

Раніше президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".

США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї.

Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.

Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.