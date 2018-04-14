Совбез ООН запланировал заседание по Сирии

"Заседание Совета безопасности ООН по Сирии запланировано на 11:00 сегодня (18:00 по Киеву - ред.). Важно сейчас избежать дальнейшей эскалации, чтобы смог продолжиться политический процесс, который возглавляет ООН", - отметил дипломат.

По данным ТАСС, на заседании СБ ООН в субботу выступит Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Там (на заседании СБ - ред.) будет Генеральный секретарь", - сказал заместитель официального представителя Гутерреша Фархан Хак.

Ранее президент РФ Путин заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за ракетного удара США и союзников по Сирии. Путин обвинил США в том, что они "своими действиями... потакают террористам".

Между тем сирийский лидер Башар Асад созвонился с президентом Ирана Хасаном Роухани, во время разговора указав, что удар США, Великобритании и Франции по Сирии будет только стимулировать сирийский народ в борьбе с терроризмом, сообщило сирийское издание Sana.

"Асад подтвердил, что эта атака стимулирует САР и ее народ к продолжению борьбы против терроризма и его ликвидации "на каждой пяди Родины", - сообщило издание.

Как отмечается, во время разговора с Асадом Роухани "решительно осудил агрессию США, Великобритании и Франции против Сирии".

При этом указано, что Асад рассказал иранскому коллеге "о деталях агрессии, и о том, как атака была отбита".

Ранее президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимостью покарать Асада за применение химоружия" 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержку режима Асада".

США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия.

Как сообщал УНН, представители благотворительной организации "Белые каски" ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.

Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.