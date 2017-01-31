Радбез ООН терміново обговорить ракетні випробування Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Рада безпеки ООН у вівторок проведе термінові переговори щодо випробування Іраном балістичної ракети середньої дальності. Про це з посиланням на дипломатів повідомляє AFP, передає УНН.
США просили про екстрені консультації після того, як посол Ізраїлю в ООН закликав до реакції ради.
"У світлі запуску Іраном балістичної ракети середньої дальності 29 січня, Сполучені Штати зробили запит щодо термінових консультацій Ради безпеки", - йдеться у заяві місії США.
Переговори щодо Ірану пройдуть після наради щодо Сирії, які заплановані на 10:00 за місцевим часом.
Посол Ізраїлю в ООН Дані Данон сказав, що ракетні випробування порушили резолюцію ООН щодо Ірану.
"Міжнародне співтовариство не має ховати свою голову в пісок перед лицем цієї іранської агресії", - сказав Д.Данон.
Нагадаємо, Іран провів ракетні випробування.