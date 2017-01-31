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Совбез ООН срочно обсудит ракетные испытания Ирана

Совбез ООН срочно обсудит ракетные испытания Ирана

Киев • УНН

 • 8778 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Совет безопасности ООН во вторник проведет срочные переговоры по испытанию Ираном баллистической ракеты средней дальности. Об этом со ссылкой на дипломатов сообщает AFP, передает УНН.

США просили о экстренные консультации после того, как посол Израиля в ООН призвал к реакции совета.

"В свете запуска Ираном баллистической ракеты средней дальности 29 января, Соединенные Штаты сделали запрос относительно срочных консультаций Совета безопасности", - говорится в заявлении миссии США.

Переговоры по Ирану пройдут после совещания по Сирии, которые запланированы на 10:00 по местному времени.

Посол Израиля в ООН Дани Данон сказал, что ракетные испытания нарушили резолюцию ООН по Ирану.

"Международное сообщество не должно прятать голову в песок перед лицом этой иранской агрессии", - сказал Д.Данон.

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