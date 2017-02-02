Радбез ООН сьогодні розгляне ситуацію в Авдіївці – П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Рада безпеки ООН сьогодні розгляне ситуацію в Авдіївці. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"На вимогу України Рада Безпеки ООН сьогодні розгляне ситуацію біля Авдіївки. Дипломати отримали від мене чіткі інструкції. Країна-агресор, яка, на жаль, є постійним членом РБ, має ще раз відчути солідарність світу з Україною",- написав П.Порошенко
При цьому за його словами, в Авдіївці Росія реалізує традиційний сценарій – бере у заручники ціле місто.
"На межу гуманітарної катастрофи Авдіївку ставить Москва - жорстоко та антигуманно",- зазначив президент.
При цьому він підкреслив, що РФ систематично порушує Мінські домовленості, і колективними зусиллями має бути примушена до їх виконання.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. Радбез ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні у четвер, 2 лютого.
Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.
З початку загострення в Авдіївці одна людина загинула та віьмох поранено.