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Совбез ООН сегодня рассмотрит ситуацию в Авдеевке - П.Порошенко

Киев • УНН

 • 8438 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Совет безопасности ООН сегодня рассмотрит ситуацию в Авдеевке. Об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

Совбез ООН сегодня рассмотрит ситуацию в Авдеевке - П.Порошенко

"По требованию Украины Совет Безопасности ООН сегодня рассмотрит ситуацию возле Авдеевки. Дипломаты получили от меня четкие инструкции. Страна агрессор, которая, к сожалению, является постоянным членом СБ, должна еще раз почувствовать солидарность мира с Украиной", - написал П.Порошенко

При этом, по его словам, в Авдеевке Россия реализует традиционный сценарий - берет в заложники целый город.

"На границу гуманитарной катастрофы Авдеевку ставит Москва - жестоко и антигуманно", - отметил президент.

При этом он подчеркнул, что РФ систематически нарушает Минские договоренности, и коллективными усилиями должна быть принуждена к их выполнению.

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.

Российская сторона в СЦКК 1 февраля предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке. После этого бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке, однако их обстреляли.

С начала обострения в Авдеевке один человек погиб и восемь ранены.

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