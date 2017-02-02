Совбез ООН сегодня рассмотрит ситуацию в Авдеевке - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Совет безопасности ООН сегодня рассмотрит ситуацию в Авдеевке. Об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"По требованию Украины Совет Безопасности ООН сегодня рассмотрит ситуацию возле Авдеевки. Дипломаты получили от меня четкие инструкции. Страна агрессор, которая, к сожалению, является постоянным членом СБ, должна еще раз почувствовать солидарность мира с Украиной", - написал П.Порошенко
При этом, по его словам, в Авдеевке Россия реализует традиционный сценарий - берет в заложники целый город.
"На границу гуманитарной катастрофы Авдеевку ставит Москва - жестоко и антигуманно", - отметил президент.
При этом он подчеркнул, что РФ систематически нарушает Минские договоренности, и коллективными усилиями должна быть принуждена к их выполнению.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.
Российская сторона в СЦКК 1 февраля предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке. После этого бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке, однако их обстреляли.
С начала обострения в Авдеевке один человек погиб и восемь ранены.