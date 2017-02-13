Радбез ООН скликали на консультації через ракетні запуски КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. США, Японія та Південна Корея попросили термінових консультацій Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо запуску КНДР балістичної ракети в неділю. Про це повідомив представник місії США в ООН, передає УНН з посиланням на Reuters.
Як зазначається у заяві американського представника, Сполучені Штати очікують, що зустріч відбудеться у понеділок пфісля обіду.
Нагадаємо, Північна Корея випробувала балістичну ракету.
Також нагадаємо, що ЄС закликав КНДР припинити випробування балістичних ракет.
Генсек НАТО також засудив запуск балістичної ракети КНДР.