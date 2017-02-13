Совбез ООН созвали на консультации из-за ракетных запусков КНДР

КИЕВ. 13 февраля. УНН. США, Япония и Южная Корея попросили срочных консультаций Совета безопасности Организации Объединенных Наций по запуску КНДР баллистической ракеты в воскресенье. Об этом сообщил представитель миссии США в ООН, передает УНН со ссылкой на Reuters.