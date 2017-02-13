Совбез ООН созвали на консультации из-за ракетных запусков КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. США, Япония и Южная Корея попросили срочных консультаций Совета безопасности Организации Объединенных Наций по запуску КНДР баллистической ракеты в воскресенье. Об этом сообщил представитель миссии США в ООН, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Как отмечается в заявлении американского представителя, Соединенные Штаты ожидают, что встреча состоится в понедельник после обеда.
Напомним, Северная Корея испытала баллистическую ракету.
Также напомним, что ЕС призвал КНДР прекратить испытания баллистических ракет.
Генсек НАТО осудил запуск баллистической ракеты КНДР.