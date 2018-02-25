Радбез ООН проголосував за перемир'я у Сирії

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Рада безпеки ООН одноголосно підтримала резолюцію, у якій вимагає 30-ти денного припинення вогню для того, аби надати медичну і гуманітарну допомогу постраждалим у конфлікті, передає УНН із посиланням на ВВС.

Починаючи від четверга, голосування відкладали кілька разів, оскільки члени Ради безпеки ООН не могли дійти спільного рішення.

Росія, яка є союзником сирійського уряду, наполягала на внесенні змін до резолюції, тоді як дипломати західних держав звинувачували Москву у затягуванні часу.

Впродовж усього минулого тижня тривали бомбардування Східної Гути - анклаву повстанців поблизу Дамаска.

За повідомленнями, близько 500 людей загинули під час ударів по анклаву, завданих урядовими силами від минулої неділі.

Удари, яких завдали повстанці по Дамаску у відповідь, забрали життя щонайменше 16 цивільних.

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