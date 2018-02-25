Совбез ООН проголосовал за перемирие в Сирии

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62181 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 75446 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 78201 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106992 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100294 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104516 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111500 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117080 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122780 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134290 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Совбез ООН проголосовал за перемирие в Сирии

Совбез ООН проголосовал за перемирие в Сирии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. Совет безопасности ООН единогласно поддержал резолюцию, в которой требует 30-дневного прекращения огня для того, чтобы оказать медицинскую и гуманитарную помощь пострадавшим в конфликте, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Начиная с четверга, голосование откладывали несколько раз, поскольку члены Совета безопасности ООН не могли прийти к общему решению.

Россия, которая является союзником сирийского правительства, настаивала на внесении изменений в резолюцию, тогда как дипломаты западных государств обвиняли Москву в затягивании времени.

В течение всей прошлой недели продолжались бомбардировки Восточной Гуты - анклава повстанцев вблизи Дамаска.

По сообщениям, около 500 человек погибли во время ударов по анклаву, причиненных правительственными силами от минувшее воскресенье.

Удары, которые нанесли повстанцы по Дамаску в ответ, унесли жизни по меньшей мере 16 гражданских.

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