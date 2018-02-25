Совбез ООН проголосовал за перемирие в Сирии

Начиная с четверга, голосование откладывали несколько раз, поскольку члены Совета безопасности ООН не могли прийти к общему решению.

Россия, которая является союзником сирийского правительства, настаивала на внесении изменений в резолюцию, тогда как дипломаты западных государств обвиняли Москву в затягивании времени.

В течение всей прошлой недели продолжались бомбардировки Восточной Гуты - анклава повстанцев вблизи Дамаска.

По сообщениям, около 500 человек погибли во время ударов по анклаву, причиненных правительственными силами от минувшее воскресенье.

Удары, которые нанесли повстанцы по Дамаску в ответ, унесли жизни по меньшей мере 16 гражданских.