Совбез ООН проголосовал за перемирие в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Совет безопасности ООН единогласно поддержал резолюцию, в которой требует 30-дневного прекращения огня для того, чтобы оказать медицинскую и гуманитарную помощь пострадавшим в конфликте, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Начиная с четверга, голосование откладывали несколько раз, поскольку члены Совета безопасности ООН не могли прийти к общему решению.
Россия, которая является союзником сирийского правительства, настаивала на внесении изменений в резолюцию, тогда как дипломаты западных государств обвиняли Москву в затягивании времени.
В течение всей прошлой недели продолжались бомбардировки Восточной Гуты - анклава повстанцев вблизи Дамаска.
По сообщениям, около 500 человек погибли во время ударов по анклаву, причиненных правительственными силами от минувшее воскресенье.
Удары, которые нанесли повстанцы по Дамаску в ответ, унесли жизни по меньшей мере 16 гражданских.